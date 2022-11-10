Кормье объяснил, почему считает Хабиба Нурмагомедова более великим бойцом, чем Али

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье объяснил, почему считает Хабиба Нурмагомедова более великим бойцом, чем Мохаммед Али.



Кормье поставил Нурмагомедова на второе место в своём рейтинге, на первом — Флойд Мейвезер.



«Можете не соглашаться с третьим местом Али. Он один из величайших боксёров всех времён, но также он делал много вещей за пределами ринга, и поэтому мы его провозгласили величайшим. Я это понимаю, но верхнюю часть рейтинга оставил для непобеждённых. Али таким не был, а рекорд Хабиба 29-0. То, как он победил Макгрегора, — бесподобно. Он мог защищать пояс так долго, как захотел бы.



Первый — Мейвезер. Величайший боксёр и промоутер, он побил Пакьяо и Канело, и не имеет значения, когда это было. Главное, они были побиты», — сказал Кормье YouTube-каналу First Take.

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