Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье объяснил, почему считает Хабиба Нурмагомедова более великим бойцом, чем Али

Кормье объяснил, почему считает Хабиба Нурмагомедова более великим бойцом, чем Али
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье объяснил, почему считает Хабиба Нурмагомедова более великим бойцом, чем Мохаммед Али.

Кормье поставил Нурмагомедова на второе место в своём рейтинге, на первом — Флойд Мейвезер.

«Можете не соглашаться с третьим местом Али. Он один из величайших боксёров всех времён, но также он делал много вещей за пределами ринга, и поэтому мы его провозгласили величайшим. Я это понимаю, но верхнюю часть рейтинга оставил для непобеждённых. Али таким не был, а рекорд Хабиба 29-0. То, как он победил Макгрегора, — бесподобно. Он мог защищать пояс так долго, как захотел бы.

Первый — Мейвезер. Величайший боксёр и промоутер, он побил Пакьяо и Канело, и не имеет значения, когда это было. Главное, они были побиты», — сказал Кормье YouTube-каналу First Take.

Новость по теме
Даниэль Кормье опубликовал топ-5 лучших бойцов за всё время. Он поставил Хабиба выше Али
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022