Даниэль Кормье опубликовал топ-5 лучших бойцов за всё время. Он поставил Хабиба выше Али
Поделиться
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье в своих социальных сетях поделился своей пятёркой лучших бойцов всех времён.
«Это мой список и я буду придерживаться его! Возможно, я кого-то забыл, но таков мой выбор: Флойд Мейвезер, Хабиб Нурмагомедов, Мохаммед Али, Жорж Сен-Пьер, Аманда Нуньес», — написал Кормье на своей странице в социальной сети.
Хабиб Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в лёгком весе. Российский боец провёл 29 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и одержал в них 29 побед. В октябре 2020 года Нурмагомедов провёл свой последний поединок в карьере, в котором одержал победу удушающим приёмом над американцем Джастином Гэтжи. После этого Хабиб объявил о том, что уходит из профессионального спорта.
Новость по темеХабиб рассказал об ощущениях от дебютного боя в UFC
Комментарии
- 10 ноября 2022
-
10:21
-
10:11
-
10:00
-
09:54
-
09:45
-
09:31
-
09:05
-
07:04
-
00:59
-
00:43
-
00:27
- 9 ноября 2022
-
23:59
-
23:53
-
22:44
-
22:30
-
22:19
-
22:04
-
20:59
-
20:59
-
20:43
-
20:03
-
19:43
-
18:50
-
18:39
-
18:24
-
18:13
-
17:34
-
16:47
-
16:01
-
14:48
-
14:47
-
13:52
-
13:49
-
13:08
-
12:46
Партнерский контент