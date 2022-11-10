Даниэль Кормье опубликовал топ-5 лучших бойцов за всё время. Он поставил Хабиба выше Али

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье в своих социальных сетях поделился своей пятёркой лучших бойцов всех времён.



«Это мой список и я буду придерживаться его! Возможно, я кого-то забыл, но таков мой выбор: Флойд Мейвезер, Хабиб Нурмагомедов, Мохаммед Али, Жорж Сен-Пьер, Аманда Нуньес», — написал Кормье на своей странице в социальной сети.



Хабиб Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в лёгком весе. Российский боец провёл 29 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и одержал в них 29 побед. В октябре 2020 года Нурмагомедов провёл свой последний поединок в карьере, в котором одержал победу удушающим приёмом над американцем Джастином Гэтжи. После этого Хабиб объявил о том, что уходит из профессионального спорта.

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