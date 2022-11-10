Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Даниэль Кормье опубликовал топ-5 лучших бойцов за всё время. Он поставил Хабиба выше Али

Даниэль Кормье опубликовал топ-5 лучших бойцов за всё время. Он поставил Хабиба выше Али
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье в своих социальных сетях поделился своей пятёркой лучших бойцов всех времён.

«Это мой список и я буду придерживаться его! Возможно, я кого-то забыл, но таков мой выбор: Флойд Мейвезер, Хабиб Нурмагомедов, Мохаммед Али, Жорж Сен-Пьер, Аманда Нуньес», — написал Кормье на своей странице в социальной сети.

Хабиб Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в лёгком весе. Российский боец провёл 29 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и одержал в них 29 побед. В октябре 2020 года Нурмагомедов провёл свой последний поединок в карьере, в котором одержал победу удушающим приёмом над американцем Джастином Гэтжи. После этого Хабиб объявил о том, что уходит из профессионального спорта.

Новость по теме
Хабиб рассказал об ощущениях от дебютного боя в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022