«Надо пояс пару раз защитить». Махачев ответил Умару Нурмагомедову

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с конями, поинтересовавшись у своего товарища, чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, когда и у них будет такой конь.



«Надо пояс пару раз защитить», – ответил Нурмагомедову Махачев.

Напомним, в последнем бою Махачев встречался с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. Их поединок состоялся на турнире UFC 280. Спортивное шоу проходило 22 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Поединок Ислама и Чарльза был главным событием мероприятия. Бойцы вели спор за чемпионский пояс в лёгком весе. Ислам победил, применив удушающий приём во втором раунде.

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