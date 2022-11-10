А. Емельяненко сказал, что б сделал на месте обвиняемого в покушении на убийство Веласкеса

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился мнением о решении суда освободить бывшего двукратного чемпиона UFC в тяжёлом весе Кейна Веласкеса под залог.
«Я двумя руками за Кейна Веласкеса. Не буду говорить, как бы я поступил в этой ситуации, но поступил бы, как мне кажется, намного жёстче, чем он. Я бы догнал и как минимум прострелил бы колени этому гражданину. И был бы готов понести за это полную ответственность», – сказал Емельяненко на своём канале в YouTube.
Веласкес был заключён под стражу в конце февраля. Кейну предъявили обвинение в покушении на убийство. Бойцу грозит тюремный срок от 20 лет до пожизненного лишения свободы, если его признают виновным. По версии обвинения, Веласкес стрелял в мужчину, которого обвинили в растлении его четырёхлетнего сына, но промахнулся, и пуля попала в отчима обвиняемого.
А. Емельяненко встретился со знаменитым поваром Ивлевым:
- 10 ноября 2022
-
23:06
-
22:44
-
22:20
-
21:47
-
21:09
-
20:13
-
19:32
-
19:16
-
18:51
-
18:15
-
17:59
-
17:34
-
17:23
-
16:58
-
16:43
-
16:04
-
16:00
-
15:52
-
14:59
-
14:51
-
14:29
-
13:57
-
13:56
-
13:44
-
12:53
-
12:44
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:23
-
10:21
-
10:11
-
10:00
-
09:54
-
09:45