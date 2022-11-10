А. Емельяненко сказал, что б сделал на месте обвиняемого в покушении на убийство Веласкеса

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился мнением о решении суда освободить бывшего двукратного чемпиона UFC в тяжёлом весе Кейна Веласкеса под залог.



«Я двумя руками за Кейна Веласкеса. Не буду говорить, как бы я поступил в этой ситуации, но поступил бы, как мне кажется, намного жёстче, чем он. Я бы догнал и как минимум прострелил бы колени этому гражданину. И был бы готов понести за это полную ответственность», – сказал Емельяненко на своём канале в YouTube.

Веласкес был заключён под стражу в конце февраля. Кейну предъявили обвинение в покушении на убийство. Бойцу грозит тюремный срок от 20 лет до пожизненного лишения свободы, если его признают виновным. По версии обвинения, Веласкес стрелял в мужчину, которого обвинили в растлении его четырёхлетнего сына, но промахнулся, и пуля попала в отчима обвиняемого.

А. Емельяненко встретился со знаменитым поваром Ивлевым: