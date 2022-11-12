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Экс-чемпион UFC: Порье победит Чендлера нокаутом в третьем раунде

Экс-чемпион UFC: Порье победит Чендлера нокаутом в третьем раунде
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Бывший чемпион UFC, ныне аналитик и комментатор Майкл Биспинг поделился ожиданиями от статусного поединка легковесов Дастина Порье и Майкла Чендлера.

«Боксирует Порье однозначно лучше. У Дастина отличные комбинации, он любит менять стойку. Чендлер, вероятно, от бокса постарается перейти к тейкдаунам. Много разных уровней, много изменений по ходу поединка, но я думаю, Порье победит техническим нокаутом в третьем раунде», — приводит слова Биспинга BJPenn.

Поединок между Дастином Порье и Майклом Чендлером пройдёт в рамках очередного турнира по смешанным единоборствам UFC 281 12 ноября.

На счету Порье 28 побед и семь поражений в профессиональных смешанных единоборствах, у Чендлера — 23 победы и также семь поражений.

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