Экс-чемпион UFC: Порье победит Чендлера нокаутом в третьем раунде

Бывший чемпион UFC, ныне аналитик и комментатор Майкл Биспинг поделился ожиданиями от статусного поединка легковесов Дастина Порье и Майкла Чендлера.



«Боксирует Порье однозначно лучше. У Дастина отличные комбинации, он любит менять стойку. Чендлер, вероятно, от бокса постарается перейти к тейкдаунам. Много разных уровней, много изменений по ходу поединка, но я думаю, Порье победит техническим нокаутом в третьем раунде», — приводит слова Биспинга BJPenn.



Поединок между Дастином Порье и Майклом Чендлером пройдёт в рамках очередного турнира по смешанным единоборствам UFC 281 12 ноября.



На счету Порье 28 побед и семь поражений в профессиональных смешанных единоборствах, у Чендлера — 23 победы и также семь поражений.

Новость по теме Майкл Биспинг объяснил, почему Перейра не победит Адесанью на UFC 281