Тедди Атлас объяснил, почему Канело не заслуживает реванша с Биволом

Известный американский специалист Тедди Атлас считает, что бывший лидер рейтинга pound-for-pound мексиканец Сауль Альварес не заслуживает реванша с российским полутяжеловесом Дмитрием Биволом, который может состояться уже в мае 2023 года.
«Я не хочу, чтобы парень, который так проиграл, получил ещё один шанс. Он не заслужил этого, ему следует провести другой поединок и дать шанс другим бойцам, которые нанесут ещё один удар по системе, где судьи могут прижать Бивола.
Но покажите мне парня, который отказался от денег? Каковы альтернативы? Вам нужно заботиться о семье, думать о будущем. Вы должны обеспечивать своё будущее тогда, когда у вас это получается», – сказал Атлас в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Как Дмитрий Бивол стал российским боксёром?
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