Алекс Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC

В ночь с 12 на 13 ноября мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходил турнир UFC 281. В главном бою чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья проводил защиту титула против бразильца Алекса Перейры.
Бой завершился досрочной победой Перейры в пятом раунде. Бразилец отправил Адесанью в нокаут.
На счету Исраэля Адесаньи 25 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 23 победы в них при двух поражениях. Алекс Перейра провёл восемь боёв, одержал семь побед и потерпел одно поражение.
Напомним, в рамках главного карда американский боец Дастин Порье удушающим приёмом в третьем раунде одолел соотечественника Майкла Чендлера, а китаянка Вэйли Чжан одолела американку Карлу Эспарзу, став чемпионкой UFC в минимальном женском весе.
- 13 ноября 2022
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