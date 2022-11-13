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Алекс Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC

Алекс Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC
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В ночь с 12 на 13 ноября мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходил турнир UFC 281. В главном бою чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья проводил защиту титула против бразильца Алекса Перейры.

Бой завершился досрочной победой Перейры в пятом раунде. Бразилец отправил Адесанью в нокаут.

На счету Исраэля Адесаньи 25 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 23 победы в них при двух поражениях. Алекс Перейра провёл восемь боёв, одержал семь побед и потерпел одно поражение.

Напомним, в рамках главного карда американский боец Дастин Порье удушающим приёмом в третьем раунде одолел соотечественника Майкла Чендлера, а китаянка Вэйли Чжан одолела американку Карлу Эспарзу, став чемпионкой UFC в минимальном женском весе.

UFC 2022. UFC 281, Нью-Йорк, США
Исраэль Адесанья - Алекс Перейра (W)
13 ноября 2022, воскресенье. 08:20 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Исраэль Адесанья
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