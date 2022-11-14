«Печальный день для мира MMA». Стерлинг прокомментировал смерть Энтони Джонсона

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг отреагировал в социальных сетях на смерть полутяжеловеса и соотечественника Энтони Джонсона, скончавшегося вчера, 13 ноября, после многолетней борьбы с иммунным заболеванием.

«Печальный день для мира MMA. До сих пор пытаюсь осознать, что мы потеряли ещё одного хорошего человека. Покойся с миром, Энтони Джонсон», – написал Стерлинг.

Свой дебютный поединок в UFC Джонсон провёл в июне 2007 года. В мае 2015-го он впервые сразился за титул организации, проиграв удушающим приёмом в третьем раунде соотечественнику Даниэлю Кормье. Реванш состоялся через два года, и Кормье вновь победил удушением, после чего Джонсон перешёл в Bellator, где успел провести один поединок.