Мэр Душанбе подарил Шавкатджону Рахимову двухкомнатную квартиру. Фото

Боец RCC Boxing Promotions Шавкатджон Рахимов получил в подарок двухкомнатную квартиру от мэра города Душанбе (Таджикистан) Рустама Эмомали. Об этом информирует пресс-служба RCC. Позже сам боец показал фото с ключами от недвижимости, разместив соответствующий пост у себя в соцсетях.
Фото: Из личного архива Шавкатджона Рахимова
Фото: Из личного архива Шавкатджона Рахимова
Напомним, в последнем поединке Рахимов встречался с представителем Великобритании Зелфой Барретом (28-1, 16 KO). Бойцы сражались за вакантный титул IBF во втором полулёгком весе (до 59 кг). Досрочную победу в девятом раунде одержал Шавкатджон. Отметим, что по ходу боя спортсмен из Таджикистана побывал в нокдауне.
Для 28-летнего Рахимова, ставшего первым в истории чемпионом мира из Таджикистана, это дебютная победа в титульном бою.
- 15 ноября 2022
-
13:13
-
12:39
-
12:31
-
12:02
-
11:17
-
10:39
-
10:11
-
09:54
-
09:32
-
09:26
-
09:17
-
09:13
-
00:51
-
00:44
-
00:02
- 14 ноября 2022
-
23:51
-
23:34
-
22:58
-
22:03
-
21:40
-
20:59
-
20:47
-
20:02
-
19:59
-
19:45
-
19:01
-
18:18
-
17:54
-
17:37
-
17:00
-
16:52
-
16:21
-
15:42
-
15:30
-
15:09