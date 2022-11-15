Мэр Душанбе подарил Шавкатджону Рахимову двухкомнатную квартиру. Фото

Боец RCC Boxing Promotions Шавкатджон Рахимов получил в подарок двухкомнатную квартиру от мэра города Душанбе (Таджикистан) Рустама Эмомали. Об этом информирует пресс-служба RCC. Позже сам боец показал фото с ключами от недвижимости, разместив соответствующий пост у себя в соцсетях.

Фото: Из личного архива Шавкатджона Рахимова

Фото: Из личного архива Шавкатджона Рахимова

Напомним, в последнем поединке Рахимов встречался с представителем Великобритании Зелфой Барретом (28-1, 16 KO). Бойцы сражались за вакантный титул IBF во втором полулёгком весе (до 59 кг). Досрочную победу в девятом раунде одержал Шавкатджон. Отметим, что по ходу боя спортсмен из Таджикистана побывал в нокдауне.

Для 28-летнего Рахимова, ставшего первым в истории чемпионом мира из Таджикистана, это дебютная победа в титульном бою.