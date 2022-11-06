Чудо-комбинация спасла одноклубника Бивола! Рахимов был на волоске, но стал чемпионом

Вечером 5 ноября на стадионе «Этихад» в Абу-Даби проходит вечер бокса, который возглавляет чемпионский поединок между Дмитрием Биволом и Хильберто Рамиресом. Кроме россиянина, в основном карде выступил его одноклубник из команды «Архангел Михаил» Шавкатджон Рахимов, представляющий Таджикистан. Рахимову противостоял британец Зелфа Барретт. На кону стоял вакантный пояс чемпиона мира во втором полулёгком весе по версии IBF.

Изначально Шавкат должен был сразиться с непобеждённым валлийцем Джо Кординой. Но за считаные недели до встречи Кордина сломал левую руку. И на коротком уведомлении согласился выйти Барретт. Его статистика выступлений — 28-1. Самой громкой победой является успех в бою с ветераном бокса Кико Мартинесом. Самый значимый пояс в карьере британца — это титул чемпиона Европы по версии EBU. А единственное поражение он потерпел от Ронни Кларка в 2018 году.

Что касается Рахимова, то в профессионалах он идёт без поражений — 15-0-1. Он один раз уже дрался за пояс IBF против Джозефа Диаса. Но их встреча закончилась вничью. Почти все остальные схватки представитель Таджикистана провёл исключительно на территории России, где он проживает и тренируется. Хотя заключительная часть кэмпа прошла в известном зале Wild Card, которым владеет легендарный тренер Фредди Роуч, открывший миру великого Мэнни Пакьяо. И именно Роуч был в углу у Рахимова.

Начало боя было за Шавкатом. Он гонял Барретта вдоль канатов и очень плотно давил на него. Зелфа был в абсолютной растерянности и зачастую застаивался, из-за чего собирал ударную волну соперника. Рахимов настолько поверил в себя, что в третьем раунде сам встал у канатов и пригласил британца побить его. После серии ударов по блоку Шавката таджикский боец показал, как надо работать. Однако в ходе размена он пропустил правый апперкот и сел в нокдаун. Это был переломный момент.

Барретт больше не боялся давления таджика и часто отвечал разящим правым в ответ. Теперь нити боя перешли в руки британца. Эффективность давления Шавката резко упала. И к пятому раунду Зелфа полностью адаптировался к манере ведения боя Рахимова. Ученик Фредди Роуча, в свою очередь, пытался работать активным вторым номером, но его уклоны были слишком глубокими и неэффективными.

Однако в девятом раунде прессинг Рахимова наконец-то принёс свои плоды. В ходе размена на ближней дистанции он потряс британца комбинацией из левого апперкота и правого хука, отчего Барретта повело и тот не смог устоять на ногах. Он едва пришёл в себя после нокдауна, потому уже совсем скоро улетел в угол под градом ударов Рахимова. Видя такую беспомощность, секунданты Зелфы выбросили полотенце.



Таким образом, Шавкатджон Рахимов стал чемпионом мира по версии IBF со второй попытки. Хотя он был близок к поражению и проигрывал по судейским карточкам, проигрывая все раунды, начиная с третьего. Но за две минуты до нокаута известный тренер Тедди Атлас написал: «Если неустанный натиск Рахимова сломит Барретта, то он выиграет. А если не сломит, то проиграет».



И всё-таки он сломил британца.