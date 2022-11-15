Орловский отреагировал на смерть Джонсона, вспомнив, как тот сломал ему челюсть
Поделиться
Белорусский боец UFC Андрей Орловский разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался по поводу смерти экс-бойца промоушена в полутяжёлом весе (до 93 кг) американца Энтони Джонсона. Они встречались друг с другом в 2013 году во время шоу WSOF 2. Победу тогда добыл Джонсон.
«Я проиграл наш бой, потому что засранец рефери заснул – моя челюсть была сломана в двух местах. Мы сражались все три раунда! После боя он говорил много хорошего обо мне! Мы были не так хорошо знакомы. Как же это грустно! Покойся с миром, Энтони», — написал Орловский.
Энтони ушёл из жизни из-за отказа в работе органов на фоне неходжкинской лимфомы и гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза (ГЛГ).
Боец MMA Орловский зажёг огнемёт на улице:
Комментарии
- 15 ноября 2022
-
13:13
-
12:39
-
12:31
-
12:02
-
11:17
-
10:39
-
10:11
-
09:54
-
09:32
-
09:26
-
09:17
-
09:13
-
00:51
-
00:44
-
00:02
- 14 ноября 2022
-
23:51
-
23:34
-
22:58
-
22:03
-
21:40
-
20:59
-
20:47
-
20:02
-
19:59
-
19:45
-
19:01
-
18:18
-
17:54
-
17:37
-
17:00
-
16:52
-
16:21
-
15:42
-
15:30
-
15:09
Партнерский контент