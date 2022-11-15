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Орловский отреагировал на смерть Джонсона, вспомнив, как тот сломал ему челюсть

Орловский отреагировал на смерть Джонсона, вспомнив, как тот сломал ему челюсть
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Белорусский боец UFC Андрей Орловский разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался по поводу смерти экс-бойца промоушена в полутяжёлом весе (до 93 кг) американца Энтони Джонсона. Они встречались друг с другом в 2013 году во время шоу WSOF 2. Победу тогда добыл Джонсон.

«Я проиграл наш бой, потому что засранец рефери заснул – моя челюсть была сломана в двух местах. Мы сражались все три раунда! После боя он говорил много хорошего обо мне! Мы были не так хорошо знакомы. Как же это грустно! Покойся с миром, Энтони», — написал Орловский.

Энтони ушёл из жизни из-за отказа в работе органов на фоне неходжкинской лимфомы и гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза (ГЛГ).

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