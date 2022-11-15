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Матеуш Гамрот бросил вызов Майклу Чендлеру

Матеуш Гамрот бросил вызов Майклу Чендлеру
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Польский боец смешанных единоборств Матеуш Гамрот вызвал на бой американца Майкла Чендлера. Гамрот хочет провести этот поединок весной следующего года.

«Майкл, если ты всё ещё хочешь считаться претендентом на титул, давай устроим весной битву и посмотрим, кто из нас лучший борец. Победитель идёт дальше! А сейчас наслаждайся заслуженным отдыхом», — написал Гамрот в своих социальных сетях.

Напомним, Матеуш Гамрот в своём последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ), единогласным решением судей проиграл Бенеилу Дариушу. Майкл Чендлер в следующем номерном турнире удушающим приёмом в третьем раунде уступил Дастину Порье.

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