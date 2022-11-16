«Они встретились на улицах Чикаго». Хабиб опубликовал фото с дуэли взглядов брата Усмана

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с битвы взглядов между братом Усманом Нурмагомедовым и бразильцем Патрики Фрейре, которые уже на этих выходных в Чикаго (США) сразятся за титул Bellator в лёгком весе (до 70 кг).
«Они встретились на улицах Чикаго», – написал Хабиб в социальных сетях.
Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова
Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова
Усману Нурмагомедову 24 года. Боец дебютировал в профессионалах в марте 2017 года и в апреле 2021-го провёл свой первый поединок в Bellator. Всего на счету непобеждённого россиянина в организации четыре выступления.
Напомним, в главном бою турнира Bellator 288 в Чикаго обладатель титула в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Вадим Немков проведёт реванш с американцем Кори Андерсоном.
Bellator 288: Немков — Андерсон. Защитит ли российский боец пояс:
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