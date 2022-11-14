«Если увидит, что ты остановился, выгонит». Усман Нурмагомедов — о тренировках с Хабибом

Претендент на титул Bellator российский боец Усман Нурмагомедов рассказал о тренировках под руководством своего двоюродного брата и бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Знаете как… У тебя нет времени отдыхать. Ты постоянно работаешь. Два часа без перерыва ты просто пашешь, пашешь, пашешь… Если он увидит, что ты остановился, это уже всё, он тебя может из зала выгнать.

Он говорит: «Если хочешь отдыхать, иди домой, сиди дома, пускай тебе мама нальёт чай, приготовит покушать. А если ты пришёл в зал, то, будь любезен, выкладывайся по полной. Не хочешь – сиди дома. У него всё просто», – сказал Усман в интервью YouTube-каналу SHAK MMA.

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