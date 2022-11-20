Муслим Салихов техническим нокаутом победил португальца Фиалью на UFC Vegas 65

На арене «UFC Apex» в американском Лас-Вегасе в эти минуты продолжается турнир UFC Vegas 65 (UFC Fight Night 215). Завершился поединок основного карда с участием дагестанского бойца Муслима Салихова и португальца Андре Фиалью в полусредней весовой категории. Представитель России одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.



В первом раунде Салихов совершил тейкдаун и сосредоточился на контроле, но португальцу удалось подняться на ноги. Сразу после этого Муслим пропустил удар с правой, после чего под его левым глазом образовалась гематома. Тем не менее Салихов владел инициативой, и именно у него дошло больше ударов – 27 из 32 (у португальца – 19 из 44).



В начале второго раунда Салихов провёл ещё одну хорошую серию ударов. Фиалью пошатнулся и потерял равновесие, после чего Муслим стал добивать его, однако Андре выдержал. Развязка наступила в третьем раунде, когда россиянин вновь устроил сопернику настоящее избиение, в результате чего рефери остановил бой. Статистика акцентированных ударов — 76:19 в пользу Муслима.



Для Салихова это 19-я победа в карьере в MMA и шестая – в UFC. Он провёл восьмой бой в промоушене. Предыдущий поединок Муслима состоялся 16 июля 2022 года с Ли Джинлиангом — тогда он потерпел поражение техническим нокаутом во втором раунде. А до этого Салихов победил пять раз подряд – Рики Рэйни, Нордина Талеба, Лауреано Старополи, Элизеу Залески дос Сантоса и Франсиско Триналдо.