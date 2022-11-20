«Я готов к большим боям». Салихов прокомментировал избиение Фиалью

Российский боец смешанных единоборств Муслим Салихов высказался о победе техническим нокаутом в третьем раунде над португальцем Андре Фиалью в рамках турнира UFC Vegas 65.
«В первом раунде он достал меня хорошим ударом под левый глаз – после этого я видел двух Фиалью и не мог понять, какой из них реальный. Но потом он устал и уже меньше перемещался. А я нахожусь в хорошей форме. Готов драться пять раундов. Не нервничал, работал и ждал возможность, чтобы закончить бой.
Сегодня дрался как настоящий «король кунг-фу»? Спасибо. Я ценю эту оценку. Каждый раз, когда мне удаётся закончить бой досрочно, говорю себе, что могу выступить ещё лучше. Это далеко не предел. Я поменял команду, она великолепна, и у меня лучший тренер. Готов к большим боям!» – сказал Салихов в октагон-интервью сразу после победы.
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