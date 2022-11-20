Отмена боя Спивак — Льюис, яркая победа Салихова и другие итоги турнира UFC Vegas 65

В ночь с 19 на 20 ноября на арене UFC Apex в американском Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Vegas 65. Главным событием вечера значился поединок Деррика Льюиса с Сергеем Спиваком, но за несколько часов до выхода бойцов в октагон американец снялся с боя из-за проблем со здоровьем.
В итоге заключительный бой турнира провели Кеннеди Нзечукву и Ион Куцелаба. 30-летний уроженец Нигерии победил техническим нокаутом во втором раунде и заработал бонус в $ 50 тыс. Аналогичное денежное вознаграждение получил боец из Дагестана Муслим Салихов – россиянин нокаутировал португальца Андре Фиалью.
Вашему вниманию – результаты всех боёв вечера.
Основной кард:
Деррик Льюис – Сергей Спивак – отмена боя по состоянию здоровья Льюиса;
Кеннеди Нзечукву победил Иона Куцелабу техническим нокаутом во втором раунде (1:02);
Чарльз Джонсон победил Жалгаса Жумагулова раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);
Джек Делла Маддалена победил Дэнни Робертса техническим нокаутом в первом раунде (3:24);
Муслим Салихов победил Андре Фиалью техническим нокаутом в третьем раунде (1:03);
Вальдо Кортес-Акоста победил Чейза Шермана единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).
Предварительный кард:
Наталия Силва победила Терезу Бледу техническим нокаутом в третьем раунде (1:27);
Брэди Хистанд победил Ферни Гарсию единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
Ванесса Демопулос победила Марию Оливейру единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
Рики Турсиос победил Кевина Нативидада раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);
Майлз Джонс победил Винса Моралеса единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28);
Дженнифер Майя победила Марину Мороз единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).
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