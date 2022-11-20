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Отмена боя Спивак — Льюис, яркая победа Салихова и другие итоги турнира UFC Vegas 65

Отмена боя Спивак — Льюис, яркая победа Салихова и другие итоги турнира UFC Vegas 65
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В ночь с 19 на 20 ноября на арене UFC Apex в американском Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Vegas 65. Главным событием вечера значился поединок Деррика Льюиса с Сергеем Спиваком, но за несколько часов до выхода бойцов в октагон американец снялся с боя из-за проблем со здоровьем.

В итоге заключительный бой турнира провели Кеннеди Нзечукву и Ион Куцелаба. 30-летний уроженец Нигерии победил техническим нокаутом во втором раунде и заработал бонус в $ 50 тыс. Аналогичное денежное вознаграждение получил боец из Дагестана Муслим Салихов – россиянин нокаутировал португальца Андре Фиалью.

Вашему вниманию – результаты всех боёв вечера.

Основной кард:
Деррик Льюис – Сергей Спивак – отмена боя по состоянию здоровья Льюиса;

Кеннеди Нзечукву победил Иона Куцелабу техническим нокаутом во втором раунде (1:02);

Чарльз Джонсон победил Жалгаса Жумагулова раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);

Джек Делла Маддалена победил Дэнни Робертса техническим нокаутом в первом раунде (3:24);

Муслим Салихов победил Андре Фиалью техническим нокаутом в третьем раунде (1:03);

Вальдо Кортес-Акоста победил Чейза Шермана единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).

Предварительный кард:
Наталия Силва победила Терезу Бледу техническим нокаутом в третьем раунде (1:27);

Брэди Хистанд победил Ферни Гарсию единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Ванесса Демопулос победила Марию Оливейру единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Рики Турсиос победил Кевина Нативидада раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);

Майлз Джонс победил Винса Моралеса единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28);

Дженнифер Майя победила Марину Мороз единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).

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