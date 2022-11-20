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Тренер Бивола рассказал, что посоветовал бы Энтони Джошуа

Тренер Бивола рассказал, что посоветовал бы Энтони Джошуа
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Тренер российского боксёра, действующего чемпиона в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов рассказал, какой совет дал бы британскому тяжеловесу Энтони Джошуа.

«Я бы, наверно, не заострял внимания на каких-то отдельных ошибках. В целом бы порекомендовал перестать заниматься культуризмом, этой ненужной качкой. Он и так очень мощный, физически здоровый. Наверное, это было бы одним из первых пожеланий, чтобы ушёл от такой мощной физической подготовки и больше внимания уделял непосредственно боксу, тактике и техническому мастерству», — сказал Машьянов в интервью «Спорт-экспрессу».

Ранее Машьянов рассказал, что Энтони Джошуа обращался к нему с просьбой стать его тренером после победного боя Бивола с Хильберто Рамиресом.

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