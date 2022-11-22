РЕН ТВ покажет бой Исмаилова и Шлеменко

Телеканал РЕН ТВ в своём вечернем эфире покажет два ключевых боя турнира RCC 13, который состоится 3 декабря в Екатеринбурге на многотысячной арене «Уралец». Главным событием турнира станет поединок Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова.
Вторым поединком и соглавным событием вечера, которое также смогут увидеть зрители РЕН ТВ, станет противостояние Ивана Штыркова и Асылжана Бахытжанулы. Бойцов ждут три раунда в полутяжёлом весе.
История противостояния между Шлеменко и Исмаиловым длится уже давно. Ещё в прошлом году стало ясно, что топовые бойцы должны встретиться в клетке. В декабре Магомед бросил вызов Александру на одном из турниров RCC и тут же получил согласие от Шторма.
Планировалось, что поединок состоится ещё в августе, но Магомед Исмаилов был вынужден прооперировать колено, чтобы быть в максимальных кондициях во время боя.
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