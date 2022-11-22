Веласкес просит суд разрешить ему участвовать в турнире по реслингу

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Кейн Веласкес запрашивает у суда разрешение принять участие в турнире по реслингу, сообщает MMA Fighting.



9 ноября Кейна Веласкеса освободили из-под стражи под залог размером в $ 1 млн. При этом боец должен находиться дома, а на ногу ему надет специальный браслет, который фиксирует его местоположение. Покидать дом Кейн может только в том случае, если ему требуется медицинская помощь. В остальных случаях нужно получать разрешение суда.



Веласкес обратился в суд, чтобы выступить на турнире по реслингу Lucha Libra AAA, который пройдёт 3 декабря. Боец также пообещал оплатить все расходы полицейским, которых могут отправить для его сопровождения.

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