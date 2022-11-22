Суд разрешил Веласкесу принять участие в турнире по реслингу, несмотря на домашний арест

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Кейн Веласкес получил разрешение поучаствовать в турнире по профессиональному реслингу, сообщает MMAJunkie.



Судья округа Санта-Клара удовлетворил запрос Веласкеса и разрешил бойцу съездить на турнир Lucha Libra AAA, несмотря на возражения прокуратуры. Бойцу разрешат снять GPS-браслет, а на самолёте в Аризону его будет сопровождать полицейский.



Напомним, 9 ноября Кейн Веласкес, которому предъявлено обвинение в покушении на убийство, был отпущен из-под стражи под залог размером в $ 1 млн. Боец должен находиться под домашним арестом.



Ранее боец также выражал готовность самостоятельно оплатить расходы полицейским, которые должны будут сопроводить его на турнир.

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