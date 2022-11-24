«Сделано». Усман Нурмагомедов доставил пояс в школу им. Абдулманапа Нурмагомедова. Фото

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов доставил пояс чемпиона Bellator в школу имени Абдулманапа Нурмагомедова.

«Сделано», — написал Усман в социальных сетях.

В рамках турнира Bellator 288 Усман Нурмагомедов одержал победу над бразильским бойцом Патрики Фрейре и стал новым чемпионом промоушена в лёгком весе. На счету Усмана стало 16 побед в 16 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. В предыдущем бою удушающим приёмом был повержен Кристофер Гонсалес.



Напомним, в финале турнира другой российский боец, Вадим Немков, единогласным решением (48-47, 49-46, 49-46) победил американца Кори Андерсона. Их первый поединок был признан несостоявшимся из-за столкновения головами.

Эмоции Усмана Нурмагомедова после завоевания пояса Bellator: