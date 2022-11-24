О’Мэлли: Чимаев легко разберётся с Перейрой

Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, считает, что швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил бы в поединке с бразильцем Алексом Перейрой.

«Хамзат легко разберётся с Алексом. У Перейры противная левая рука, но если бы я ставил деньги на бой, то поставил бы на Чимаева. Он может побороть больших страшных ребят, как Алекс. Поэтому я бы поставил на Хамзата.



Его борьба хороша, и он может нокаутировать любого парня», — сказал О'Мэлли на своём YouTube-канале.

Шон О’Мэлли в своём последнем поединке одержал победу раздельным решением судей над россиянином Петром Яном.

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