RCC 13: Шлеменко — Исмаилов. Полный кард, где смотреть трансляцию

3 декабря в Екатеринбурге состоится турнир по смешанным единоборствам RCC 13. В главном поединке вечера в октагоне сойдутся Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов.
Полный кард можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале UDAR, а соглавный и главный бои также покажут на телеканале РЕН ТВ. Начало предварительного карда — в 15:00 мск, основного — в 18:00 мск. Главный кард должен начаться в 21:30 мск.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом турнира RCC 13.
Предварительный кард
1-я пара, 2х5, весовая категория до 63,5 кг
Игорь Шардаков vs Максим Вакин
2-я пара, 2х5, весовая категория до 77,1 кг
Никита Кондратов vs Александр Красовский (0-1)
3-я пара, 2х5, весовая категория до 77,1 кг
Чингиз Минязев (1-0) vs Владислав Фунтов (1-0)
4-я пара, 2х5, весовая категория до 65,8 кг
Георгий Беляев (2-1) vs Тимур Тогончиев
5-я пара, 3х3, весовая категория до 65,8 кг
Константин Симонов (6-3) vs Андрей Тимушев (4-3)
6-я пара, 3х5, весовая категория до 65,8 кг
Иван Бондарчук (5-2) vs Максим Дюпин (6-5)
Основной кард
7-я пара, 3х3, весовая категория до 65,8 кг
Марина Мохнаткина (7-3) vs Татьяна Агиар (6-4)
8-я пара, 3х5, весовая категория до 70,3 кг
Владимир Пальченков (12-3) vs Владимир Кузьминых (10-5)
9-я пара, 3х5, весовая категория до 77,1 кг
Артур Караваев (16-7) vs Нельсон Гомес (22-4)
10-я пара, 3х5, весовая категория до 70,3 кг
Илья Ерастов (7-3) vs Александр Грозин (19-4-1)
11-я пара, 3х5, весовая категория до 77,1 кг
Алексей Кунченко (20-3) vs Магомедcайгид Алибеков (13-3)
12-я пара, 3х5, весовая категория до 63 кг
Денис Лаврентьев (12-1) vs Фелипе Коларес (10-4)
13-я пара, 3х5, весовая категория до 70,3 кг
Тимур Нагибин (20-6) vs Али Абдулхаликов (10-2)
14-я пара, 3х5, весовая категория до 83,9 кг
Михаил Рагозин (21-5) vs Шара Буллет (9-0)
Главный кард
15-я пара, 3х5, весовая категория до 93 кг
Иван Штырков (21-2) vs Асылжан Бахытжанулы (13-3-1)
16-я пара, 5х5, весовая категория до 83,9 кг
Магомед Исмаилов (17-3) vs Александр Шлеменко (61-14)
«Я иду за тобой». Исмаилов обратился к Шлеменко.
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