RCC 13: Шлеменко — Исмаилов. Полный кард, где смотреть трансляцию

3 декабря в Екатеринбурге состоится турнир по смешанным единоборствам RCC 13. В главном поединке вечера в октагоне сойдутся Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов.

Полный кард можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале UDAR, а соглавный и главный бои также покажут на телеканале РЕН ТВ. Начало предварительного карда — в 15:00 мск, основного — в 18:00 мск. Главный кард должен начаться в 21:30 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом турнира RCC 13.



Предварительный кард

1-я пара, 2х5, весовая категория до 63,5 кг

Игорь Шардаков vs Максим Вакин



2-я пара, 2х5, весовая категория до 77,1 кг

Никита Кондратов vs Александр Красовский (0-1)



3-я пара, 2х5, весовая категория до 77,1 кг

Чингиз Минязев (1-0) vs Владислав Фунтов (1-0)



4-я пара, 2х5, весовая категория до 65,8 кг

Георгий Беляев (2-1) vs Тимур Тогончиев



5-я пара, 3х3, весовая категория до 65,8 кг

Константин Симонов (6-3) vs Андрей Тимушев (4-3)



6-я пара, 3х5, весовая категория до 65,8 кг

Иван Бондарчук (5-2) vs Максим Дюпин (6-5)

Основной кард



7-я пара, 3х3, весовая категория до 65,8 кг

Марина Мохнаткина (7-3) vs Татьяна Агиар (6-4)



8-я пара, 3х5, весовая категория до 70,3 кг

Владимир Пальченков (12-3) vs Владимир Кузьминых (10-5)



9-я пара, 3х5, весовая категория до 77,1 кг

Артур Караваев (16-7) vs Нельсон Гомес (22-4)



10-я пара, 3х5, весовая категория до 70,3 кг

Илья Ерастов (7-3) vs Александр Грозин (19-4-1)



11-я пара, 3х5, весовая категория до 77,1 кг

Алексей Кунченко (20-3) vs Магомедcайгид Алибеков (13-3)



12-я пара, 3х5, весовая категория до 63 кг

Денис Лаврентьев (12-1) vs Фелипе Коларес (10-4)



13-я пара, 3х5, весовая категория до 70,3 кг

Тимур Нагибин (20-6) vs Али Абдулхаликов (10-2)



14-я пара, 3х5, весовая категория до 83,9 кг

Михаил Рагозин (21-5) vs Шара Буллет (9-0)

Главный кард



15-я пара, 3х5, весовая категория до 93 кг

Иван Штырков (21-2) vs Асылжан Бахытжанулы (13-3-1)



16-я пара, 5х5, весовая категория до 83,9 кг

Магомед Исмаилов (17-3) vs Александр Шлеменко (61-14)

