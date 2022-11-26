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Сехудо планирует подраться за два титула после возвращения в октагон

Сехудо планирует подраться за два титула после возвращения в октагон
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо намерен вернуть титулы в легчайшей и полулёгкой весовых категориях.

Ранее менеджер бойца Али Абдель-Азиз заявил, что Сехудо вернётся в октагон и следующий бой проведёт с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом.

«Я 100% возвращаюсь. В итоге планирую подняться в полулёгкий вес, но сначала хотелось бы защитить чемпионский пояс в легчайшем дивизионе. Я не только постараюсь, а сделаю это. Я вернулся в игру, и кому-то скоро придётся встать на колени», — приводит слова Сехудо Mirror.

Напомним, на данный момент чемпионом в полулёгком весе является австралийский боец Алекс Волкановски.

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