Сехудо планирует подраться за два титула после возвращения в октагон
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо намерен вернуть титулы в легчайшей и полулёгкой весовых категориях.
Ранее менеджер бойца Али Абдель-Азиз заявил, что Сехудо вернётся в октагон и следующий бой проведёт с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом.
«Я 100% возвращаюсь. В итоге планирую подняться в полулёгкий вес, но сначала хотелось бы защитить чемпионский пояс в легчайшем дивизионе. Я не только постараюсь, а сделаю это. Я вернулся в игру, и кому-то скоро придётся встать на колени», — приводит слова Сехудо Mirror.
Напомним, на данный момент чемпионом в полулёгком весе является австралийский боец Алекс Волкановски.
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