Тренер Усмана Нурмагомедова оценил его выступление в бою с Фрейре

Хавьер Мендес, тренер чемпиона Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Усмана Нурмагомедова, оценил его выступление в поединке с бразильцем Патрики Фрейре, который состоялся на турнире Bellator 288 в ноябре.

Напомним, Нурмагомедов победил единогласным судейским решением и стал новым обладателем титула организации.

«Усман победил легко, но это был нелёгкий бой – он заставил его выглядеть так. Временами поединок не смотрелся захватывающим, но это произошло из-за того, что Патрики ничего не делал.

Он высоко держал защиту, но не вступал в размены. Вот почему зрители были недовольны – они всегда хотят, чтобы бойцы столкнулись, но этого не произошло. Усман выбрасывал удары ногами и руками, но Патрики ничего не делал, потому что не мог выйти на ударную дистанцию. Усман не дал ему этого сделать», – приводит слова Мендеса издание MMAJunkie.

Эмоции Усмана Нурмагомедова после завоевания пояса Bellator: