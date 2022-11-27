Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Усмана Нурмагомедова оценил его выступление в бою с Фрейре

Тренер Усмана Нурмагомедова оценил его выступление в бою с Фрейре
Комментарии

Хавьер Мендес, тренер чемпиона Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Усмана Нурмагомедова, оценил его выступление в поединке с бразильцем Патрики Фрейре, который состоялся на турнире Bellator 288 в ноябре.

Напомним, Нурмагомедов победил единогласным судейским решением и стал новым обладателем титула организации.

«Усман победил легко, но это был нелёгкий бой – он заставил его выглядеть так. Временами поединок не смотрелся захватывающим, но это произошло из-за того, что Патрики ничего не делал.

Он высоко держал защиту, но не вступал в размены. Вот почему зрители были недовольны – они всегда хотят, чтобы бойцы столкнулись, но этого не произошло. Усман выбрасывал удары ногами и руками, но Патрики ничего не делал, потому что не мог выйти на ударную дистанцию. Усман не дал ему этого сделать», – приводит слова Мендеса издание MMAJunkie.

Распоясались без Хабиба. Брат Орла выдал самый скучный поединок в 2022 году Распоясались без Хабиба. Брат Орла выдал самый скучный поединок в 2022 году

Эмоции Усмана Нурмагомедова после завоевания пояса Bellator:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022