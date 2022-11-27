Тренер Усмана Нурмагомедова оценил его выступление в бою с Фрейре

Хавьер Мендес, тренер чемпиона Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Усмана Нурмагомедова, оценил его выступление в поединке с бразильцем Патрики Фрейре, который состоялся на турнире Bellator 288 в ноябре.
Напомним, Нурмагомедов победил единогласным судейским решением и стал новым обладателем титула организации.
«Усман победил легко, но это был нелёгкий бой – он заставил его выглядеть так. Временами поединок не смотрелся захватывающим, но это произошло из-за того, что Патрики ничего не делал.
Он высоко держал защиту, но не вступал в размены. Вот почему зрители были недовольны – они всегда хотят, чтобы бойцы столкнулись, но этого не произошло. Усман выбрасывал удары ногами и руками, но Патрики ничего не делал, потому что не мог выйти на ударную дистанцию. Усман не дал ему этого сделать», – приводит слова Мендеса издание MMAJunkie.
Эмоции Усмана Нурмагомедова после завоевания пояса Bellator:
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