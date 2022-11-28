Тренер: Усман Нурмагомедов станет одной из крупнейших звёзд MMA

Хавьер Мендес, тренер непобеждённого чемпиона Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Усмана Нурмагомедова, высказался о карьерных перспективах своего подопечного.
По мнению Мендеса, у 24-летнего Нурмагомедова есть шансы стать одной из крупнейших звёзд в мире смешанных единоборств.
«Усман сделал всё идеально [в бою с бразильцем Патрики Фрейре]. Этому парню всего 24 года, и ему есть куда расти. Через два или три года, когда он созреет, с ним придётся считаться. Он станет одной из крупнейших звёзд MMA. Вот во что я верю», – приводит слова специалиста издание MMAJunkie.
Усман Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, дебютировал в Bellator в апреле 2021 года и провёл пять боёв, в трёх из них одержав досрочные победы.
Эмоции Усмана Нурмагомедова после завоевания пояса Bellator:
- 28 ноября 2022
-
00:26
-
00:09
-
00:00
- 27 ноября 2022
-
23:12
-
22:55
-
22:55
-
22:13
-
21:49
-
21:07
-
20:54
-
20:03
-
19:54
-
19:14
-
18:55
-
17:44
-
17:37
-
17:23
-
16:42
-
14:54
-
14:36
-
12:11
-
11:46
-
11:36
-
10:14
-
09:33
-
00:59
-
00:45
-
00:21
- 26 ноября 2022
-
23:57
-
23:02
-
22:44
-
22:10
-
21:50
-
21:33
-
20:56