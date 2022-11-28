Тренер: Усман Нурмагомедов станет одной из крупнейших звёзд MMA

Хавьер Мендес, тренер непобеждённого чемпиона Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Усмана Нурмагомедова, высказался о карьерных перспективах своего подопечного.

По мнению Мендеса, у 24-летнего Нурмагомедова есть шансы стать одной из крупнейших звёзд в мире смешанных единоборств.

«Усман сделал всё идеально [в бою с бразильцем Патрики Фрейре]. Этому парню всего 24 года, и ему есть куда расти. Через два или три года, когда он созреет, с ним придётся считаться. Он станет одной из крупнейших звёзд MMA. Вот во что я верю», – приводит слова специалиста издание MMAJunkie.

Усман Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, дебютировал в Bellator в апреле 2021 года и провёл пять боёв, в трёх из них одержав досрочные победы.

Эмоции Усмана Нурмагомедова после завоевания пояса Bellator: