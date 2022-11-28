Прямая трансляции пресс-конференции Шлеменко и Исмаилова начнётся в 17:00 мск

3 декабря в Екатеринбурге состоится турнир по смешанным единоборствам RCC 13, в главном событии которого сразятся Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов. Сегодня, 28 ноября, состоится пресс-конференция с участием бойцов. Её можно будет посмотреть на канале RCC: MMA & Boxing в YouTube. Начало трансляции — в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет освещать мероприятие.

В последнем поединке Шлеменко сражался с бразильцем Клебером Соузой. Их бой состоялся на турнире SFC 5 в Омске и закончился вничью. Что касается Исмаилова, то он ранее встречался с представителем Сербии Александром Иличем. Противостояние проходило по правилам бокса. Бой продлился все шесть раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.

Шлеменко прилетел на бой с Исмаиловым: