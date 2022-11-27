RCC 13: Шлеменко — Исмаилов. Разнесёт ли «Шторм» неистового «Лысого Хищника»? LIVE

3 декабря в Екатеринбурге состоится главный российский турнир 2022-го года RCC 13. В главном бое встретятся легенда российских ММА Александр “Шторм” Шлеменко (61-14) и самый яркий боец страны Магомед “Лысый Хищник” Исмаилов (17-3). В основном карде проведут поединки звёзды екатеринбургского клуба “Архангел Михаил” Иван Штырков (21-2), Тимур Нагибин (20-6) и Михаил Рогозин (21-5).
“Чемпионат” проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира и самых интересных событий вокруг турнира, в котором порадуют фанатов своими новыми боями очаровательная Марина Мохнаткина (7-3) и непобеждённый Шарапутдин “Шара Буллит” Магомедов.
Sold out! Все билеты на турнир RCC 13 проданы
Интерес и ажиотаж вокруг предстоящего турнира настолько велик, что все билеты были раскуплены уже за неделю до ивента.
Победитель боя Шлеменко vs Исмаилов получит специальный пояс RCC
Поединок Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова ещё в прошлом году был анонсирован под вывеской «Больше чем чемпионский бой».
Для RCC этот поединок станет одним из самых громких в истории, поэтому менеджмент лиги решил создать специальный пояс для победителя встречи. Выставочный пояс станет первым шагом к запуску титульных противостояний в организации.
Специальный пояс к бою Шлеменко — Исмаилов
Фото: t.me/rcc_sport
Где смотреть RCC 13 с боем Шлеменко — Исмаилов
Шоу будет транслироваться на двух каналах, а через семь дней в повторе будет показан на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.
Полный кард можно будет увидеть в прямом эфире только на телеканале UDAR (доступен в основных пакетах каналов у всех популярных операторов: https://linktr.ee/kanaludar), а со-главный и главный бой также покажут в прямом эфире на телеканале «РЕН ТВ».
Предварительный кард стартует в 15:00 по московскому времени, предварительный начнётся — в 18:00. Поединки главного карда запланированы на 21:30 Москвы.
Шлеменко — Магомедов: расклады изменились
За прошедшие несколько месяцев статус Исмаилова и Шлеменко несколько изменился. Шторм сначала сенсационно проиграл малоизвестному сербу Александру Иличу, улетев в нокаут уже на 22-й секунде. А следом провёл ещё и невнятный бой с Клебером Соузой, где решение судей объявить ничью выглядело несколько сомнительным. Лысый хищник не выступает по правилам ММА уже больше года, зато успешен в боксёрском ринге, поднимая свои акции и финансовые аппетиты одновременно. И именно в боксёрском ринге Мага «ушатал» всё того же Илича…
Мага Исмаилов — Александр Шлеменко: бою десятилетия быть!
Казалось, поединок Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова ждёт судьба противостояния Хабиб — Фергюсон. Лысый хищник и Шторм должны были подраться ещё летом, однако сначала Мага пожаловался на больное колено, а потом Шлеменко отказался от переноса, чтобы не нарушать своих планов. Но сейчас всё идёт к тому, что бой таки состоится. Держим кулаки за этот поединок, обещающий стать легендарным.
Когда состоится бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова
Главный бой десятилетия между легендарным «Штормом» Александром Шлеменко и «Лысым Хищником» Магомедом Исмаиловым состоится в Екатеринбурге в субботу 3 декабря.
«Такого пояса в Дагестане нет». Магомед Исмаилов с командой прилетел в Екатеринбург
Уже в следующую субботу Магомеда ждёт серьёзный бой против Александра Шлеменко. Это будет главное событие турнира RCC 13.
Магомед максимально сконцентрирован на подготовке: «Настроение такое, что как будто бы у меня через неделю бой будет. Вот такое состояние испытываю. Сейчас не о бое мысли, а о сгонке».
В углу Магомеда будет работать его тренер и брат Рамазан, который занимается подготовкой бойца. На кону будет стоить специальный пояс, который получит победитель, и для Рамазана это играет важную роль: «Такого пояса в Дагестане нет. Это прекрасная возможность забрать его в Дагестан».
Магомед Исмаилов прилетел в Екатеринбург
Фото: RCC Production
Полный кард RCC 13: Шлеменко — Исмаилов
Основной кард
- Александр Шлеменко (61-14) — Исмаилов (17-3);
- Тимур Нагибин (20-6) — Али Абдулхаликов (10-2);
- Михаил Рагозин (21-5) — Шарапутдин Магомедов (9-0);
- Иван Штырков (21-2) — Асылжан Быхытжанулы (13-3-1);
- Илья Ерастов (7-3) — Александр Грозин (19-4-1).
Предварительный кард
- Алексей Кунченко (20-3) — Магомед Сайгид Алибеков (13-3);
- Денис Лаврентьев (12-1) — Филипе Коларес (10-4);
- Марина Мохнаткина (7-3) — Татьяна Агиар (6-4);
- Владимир Пальченков (12-3) — Владимир Кузьминых (10-5);
- Артур Караваев (16-7) — Нельсон Гомес (22-6).
Ранние прелимы
- Беляев (7-1) — Тогончиев (дебют);
- Симонов (6-3) — Тимушев (6-1);
- Бондарчук (5-2) — Дюпин (6-5);
- Шардаков (дебют) — Вакин (дебют);
- Кондратов (дебют) — Красовский (0-1);
- Минязев (1-0) — Фунтов (1-0).
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