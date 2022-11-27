RCC 13: Шлеменко — Исмаилов. Разнесёт ли «Шторм» неистового «Лысого Хищника»? LIVE

Где смотреть RCC 13 с боем Шлеменко — Исмаилов

Шоу будет транслироваться на двух каналах, а через семь дней в повторе будет показан на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.

Полный кард можно будет увидеть в прямом эфире только на телеканале UDAR (доступен в основных пакетах каналов у всех популярных операторов: https://linktr.ee/kanaludar), а со-главный и главный бой также покажут в прямом эфире на телеканале «РЕН ТВ».



Предварительный кард стартует в 15:00 по московскому времени, предварительный начнётся — в 18:00. Поединки главного карда запланированы на 21:30 Москвы.