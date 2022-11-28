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Глава RCC прокомментировал анонс боя Исмаилов – Шлеменко и рассказал о лучших боях карда

Глава RCC прокомментировал анонс боя Исмаилов – Шлеменко и рассказал о лучших боях карда
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Глава RCC Николай Клименко высказался о турнире организации, который состоится 3 декабря в Екатеринбурге. В главном бою сойдутся именитые российские средневесы Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко.

«Это самый сложный бой в RCC, самый ожидаемый в прямом и переносном смысле. Год назад мы объявили об организации этого поединка, и спустя год мы наконец-то увидим это противостояние. Для нас и нашей лиги это важное событие. Ждём 3 декабря. Все смогут убедиться, увидев это противостояние вживую.

Мы собрали очень крутой кард, 16 поединков — такого ни разу не было. Будет очень много новичков. Но я бы, конечно, выделил соглавное событие — бой Штыркова и Асылжана. Интересное противостояние. И, конечно же, мы все следим за Шарой Буллетом. Он очень уверенно ворвался в RCC и заявил о себе победой над Сергеем Мартыновым. И наш ветеран Михаил Рогозин уже не впервые бьётся в клетке RCC. Все бои у него кровавые. Я надеюсь, мы увидим крутое зрелище», – сказал функционер на пресс-конференции.

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