Шлеменко: готовлюсь к бою с Исмаиловым даже дольше, чем нужно

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался о подготовке к поединку с Магомедом Исмаиловым.



«Я давно уже готовлюсь к этому бою. Как только он был объявлен, так и готовился. Даже дольше, чем нужно. Поэтому последние три недели ещё больше готовился. Всё нормально», — сказал боец на пресс-конференции.



Бой Исмаилова и Шлеменко состоится 3 декабря в Екатеринбурге.



В последнем поединке Шлеменко сражался с бразильцем Клебером Соузой. Их бой состоялся на турнире SFC 5 в Омске и закончился вничью. Что касается Исмаилова, то он ранее встречался с представителем Сербии Александром Иличем. Противостояние проходило по правилам бокса. Бой продлился все шесть раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.