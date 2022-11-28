«Безумие». Джо Роган эмоционально отреагировал на перевод Грайнер в мордовскую колонию

Звёздный комментатор UFC Джо Роган высказался о переводе баскетболистки и соотечественницы Бриттни Грайнер, отбывающей заключение в России за контрабанду наркотиков, в женскую исправительную колонию в Мордовии.
«То, что сделали с Бриттни Грайнер, это чёртово безумие. Её перевели в исправительную колонию. Это нечто вроде рабского труда. Ты в трудовом лагере. Где она находится? Тебя, чёрт возьми, буквально перевозят в Сибирь, и ты будешь жить в тюрьме в Сибири.
Вот куда они её везут (смотрит фото)… Господи, как же мрачно. Посмотрите, там всё замёрзло… Республика Мордовия, Россия. Чёрт, только посмотрите на это. В вашей голове должна теплиться надежда: «Я довольно известен, Соединённые Штаты позаботятся обо мне». За вейп… Просто безумие», – сказал Роган в рамках своего подкаста.
Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора
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