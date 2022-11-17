Адвокаты Бриттни Грайнер сделали заявление по поводу её перевода в колонию в Мордовии

Адвокаты Мария Благоволина и Александр Бойков, представляющие интересы американской баскетболистки Бриттни Грайнер, подтвердили факт её перевода в женскую исправительную колонию в Мордовии. Бриттни отбывает наказание за контрабанду наркотических веществ.
«Прежде всего, от имени Бриттни мы хотим поблагодарить всех, кто беспокоился о ней. В последние несколько дней мы получили огромное количество сообщений со словами поддержки.
Мы подтверждаем, что Бриттни начала отбывать наказание в ИК-2 в Мордовии. Мы были у неё в начале этой недели. Бриттни справляется с ситуацией настолько, насколько возможно, и старается держаться и адаптироваться к новым условиям. Учитывая то, что для Бриттни это очень сложный период, дальнейших комментариев в ближайшее время от нас не будет», — передаёт слова Благоволиной и Бойкова корреспондент чемпионата Марат Арасланов.
Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:
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