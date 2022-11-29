«Им стоит подраться на голых кулаках». Фьюри хочет увидеть бой своего отца с Джейком Полом

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри признался, что хотел бы увидеть поединок своего отца Джона Фьюри с популярным видеоблогером и боксёром Джейком Полом.

«Мне кажется, отец бы смог вырвать у Пола сердце и скормить его ему. А ведь ему почти 60 лет. Думаю, моему отцу и Джейку Полу стоит подраться на голых кулаках до тех пор, пока кто-то не упадёт. Это было бы крутое зрелище, я бы даже отдал за просмотр трансляции $ 100, чтобы увидеть это шоу», — сказал Фьюри в эфире шоу The MMA Hour.

Сам Тайсон Фьюри проведёт следующий поединок в ночь с 3 на 4 декабря мск в Лондоне (Англия) с соотечественником Дереком Чисорой.

Отец Тайсона Фьюри попытался подраться с Джейком Полом: