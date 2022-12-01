Тренер Оливейры назвал бойца, с которым Чарльзу лучше всего провести следующий бой

Тренер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Чарльза Оливейры Диего Лима назвал бойца, с которым его подопечный должен провести бой, чтобы снова выйти на статус претендента.



«Нужно действовать с умом и выбрать соперника, победа над которым приблизит нас к титульному бою. Считаю, есть смысл подумать о поединке с Бенеилом Дариушем. Он сейчас на хорошей победной серии. Чарльз дрался с Порье, Гэтжи, Чендлером, а с Дариушем пока нет и он уже долго время идёт без поражений. Думаю, победа может вывести Оливейру к титулу. Я ещё раз хорошо всё обдумаю, но пока мне кажется, что Дариуш — лучший выбор», — поделился тренер в подкасте Super Lutas.



Ранее тренер Чарльза Оливейры рассказал, что у бразильца была возможность провести незамедлительный реванш с Исламом Махачевым, но боец отказался из-за эмоционального стресса.

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