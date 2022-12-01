Кормье: Нейт Диас подерется с Джейком Полом. Всё к этому идёт

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что бывший боец UFC Нейт Диаз проведёт боксёрский поединок с YouTube-блогером Джейком Полом.

«Мне кажется, Нейт Диас подерется с Джейком Полом. Всё идёт к этому поединку. Нейт из того типа бойцов, с которыми дерется Джейк. Парень, который больше не выступает в UFC, выходец из бокса или просто умеет боксировать, но при этом не так опасен, как кажется.



Все это соответствует тому, что ищет Пол. Кроме того, Джейку нужен соперник, которой может помочь ему продать поединок. Пол еще никогда не дрался с кем-то, кто продает бои так, как это делает Диас», — приводит слова Кормье MMA News.

Нейт Диаз ударил члена команды Джейка Пола в подтрибунном помещении: