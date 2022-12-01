Перейра высказался о вариантах боя с Чимаевым, назвав лучший для Хамзата
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Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), бразилец Алекс Перейра разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о потенциальном поединке со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Хамзат выступает в полусреднем весе (до 77 кг).
«Чимаев не хочет драться в полусреднем весе, потому что он будет следующим претендентом на титул, а если проиграет этот бой, то поставит на кон буквально всё. Поэтому лучший вариант для него — драться со мной в полутяжёлом», — написал Перейра.
Напомним, недавно бывший боец UFC, а ныне известный аналитик Чейл Соннен рассказал, что Перейра намерен подняться в полутяжёлый вес и сохраняет интерес к поединку с Чимаевым.
Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза:
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