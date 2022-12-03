Минеев рассказал, что отправится в зону СВО в качестве добровольца

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал, что на данный момент ожидает распределения в воинскую часть для последующей отправки в зону специальной военной операции на Украине в качестве добровольца.
«Жду приказа о зачислении в списки части. Я же доброволец, а не мобилизованный. Куда отправят? Кто вам такие вещи скажет. Жду, наверное, как и все, кто за мной следит. Кстати, спасибо им. Настрой у меня нормальный, как у Российского союза боевых искусств», — приводит слова Минеева ТАСС.
Владимир Минеев в своём последнем поединке одержал уверенную победу над Фернандо Родригесом нокаутом в третьем раунде. Бой проходил по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
Ранее Минеев сообщал, что подписал контракт с Вооружёнными силами РФ и после боя с Родригесом отправится служить в зону СВО.
Исполнение гимна перед боем Владимира Минеева.
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