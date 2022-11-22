Минеев поставил карьеру на паузу. России будет очень его не хватать

18 ноября состоялся очень эмоциональный бойцовский вечер в Москве. Свой последний поединок перед приостановкой карьеры провёл россиянин Владимир Минеев. Прошло всё на высочайшем уровне, а сам Волжанин одержал красивую победу над бразильцем Фернандо Родригесом. Но от этого события осталось горькое послевкусие. Российский мир смешанных единоборств, пусть и на время, теряет очень яркого и самобытного персонажа.

Минеев давно стал символом русского духа. Он выступает на профессиональном уровне с далёкого 2009 года, когда начал свой путь в кикбоксинге. Там Владимир завоевал массу наград и титулов, стал настоящим монстром. Останавливаться на этом боец не собирался, поэтому перебрался в мир смешанных единоборств. И это привело к колоссальному прорыву. В MMA на счету Волжанина 18 поединков при всего лишь одном поражении. И очень любопытно, что единственную неудачу россиянин принял как воин. Он проиграл бразильцу Майкелу Фалкану судейским решением, а буквально через четыре месяца взял реванш техническим нокаутом.

Владимир Минеев Фото: Oleg Nikishin/Getty Images

За последние годы карьера Минеева вышла на качественно новый уровень. Он наконец-то смог одержать долгожданную победу над соотечественником Магомедом Исмаиловым. Противостояние носило принципиальный характер, первый поединок завершился ничьей, а второй – заслуженной победой Владимира. После этого Волжанин решил развивать киберспорт. Он выступил на Кубке Лотоса, где одержал победу над этническим боснийцем Эрко Джуном, представляющим Бельгию. Красивый триумф над Родригесом стал отличным завершением 2022 года. Все три поединка получились огненными, вызвали запредельный ажиотаж со стороны болельщиков и собирали полные арены.

Сам Владимир после последнего боя спокойно рассказал о своих дальнейших планах. Стало понятно, что уговоры самых влиятельных лиц так и не сработали, решения Минеев так и не поменял.

Владимир Минеев российский боец «Год у меня был такой, тяжёлый. Вы все понимаете, о чём я (у Владимира погиб весной брат, который принимал участие в СВО. – Прим. «Чемпионата»). И он, на самом деле, для меня только начинается. Так сказать, он закончился для меня в спортивном плане. Я хочу взять в своей спортивной жизни паузу. Вы знаете, что мне пришла повестка, у меня есть объективные причины, чтобы туда не отправляться. Но для себя я уже принял решение и собираюсь его исполнить. С понедельника буду вплотную этим заниматься. Думаю, для меня там (в армии) всё готово».

Минеев не планирует завершать спортивную карьеру, но на время будет вынужден уйти в совершенно другое направление. Это, безусловно, личный выбор Волжанина, с которым поклонникам таланта остаётся лишь смириться. Но можно смело сказать, что такого яркого и самобытного персонажа очень жалко терять даже на короткий срок. Он старается поднимать кикбоксинг, он спокойно может помахать ножом перед носом у журналистов, он всегда открыт для общения. А ответ на вопрос о хейтерах («Да пошли они… (в оригинале использована нецензурная лексика)») стал лучшим подтверждением, что такой боец нужен российскому миру смешанных единоборств.