Исмаилов — Шлеменко: прямой эфир боя начнётся примерно в 21:30 мск

Сегодня, 3 декабря, в Екатеринбурге состоится MMA-турнир RCC 13. В главном бою российский средневес Магомед «Лысый хищник» Исмаилов (17-3) сразится с соотечественником Александром «Штормом» Шлеменко (61-14).

Исмаилову 36 лет. В своём последнем бою в октябре 2021 года он потерпел второе поражение в карьере, уступив техническим нокаутом в третьем раунде соотечественнику Владимиру Минееву.

Шлеменко 38 лет. В конце сентября он провёл поединок с бразильцем Клебером Соузой. Встреча прошла все три раунда и завершилась вничью. Ранее, на турнире RCC 12 в августе, Шлеменко проиграл техническим нокаутом в первом раунде сербу Александру Иличу.

Главный бой вечера начнётся не ранее 21:30 мск. Поединок в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя Шлеменко – Исмаилов: