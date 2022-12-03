Промоутер Бивола отреагировал на вызов непобеждённого американского чемпиона

Эдди Хирн, сопромоутер чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола (21-0, 11 KO), отреагировал на недавнее высказывание обладателя титула WBC в среднем весе (до 72,6 кг) американца Джермалла Чарло (32-0, 22 KO), заявившего о желании сразиться с россиянином.
«Это странно… Когда он боксировал в последний раз? 15 месяцев назад? И сейчас он не находится в тренировочном лагере.
Это всё странно. Я не вижу ценности в этом поединке. Дмитрий Бивол, вероятно, проведёт защиту титула в полутяжёлом весе, а затем, вероятно, сразится с Канело. Или с победителем боя Бетербиев – Ярд», – сказал функционер в интервью YouTube-каналу iFL TV.
Ранее Бивол оценил шансы британца Энтони Ярда в чемпионском бою с Артуром Бетербиевым.
Как Дмитрий Бивол стал российским боксёром?
- 3 декабря 2022
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