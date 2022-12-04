Долидзе вызвал Чимаева после победы на UFC on ESPN
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Грузинский боец смешанных единоборств Роман Долидзе, выступающий в среднем весе UFC, заявил, что хочет получить поединок с Хамзатом Чимаевым.
«Я грэпплер в первую очередь, чемпион мира по грэпплингу, но я вполне могу нокаутировать соперника. Что дальше? При всём моём уважении, я не думаю, что Хамзат Чимаев сможет сделать вес для выступления в среднем дивизионе, но я уже здесь, я в топ-10 и я готов к этому бою», — сказал Долидзе после боя.
На турнире UFC on ESPN, прошедшем в Орландо в ночь на 4 декабря, Долидзе одержал победу техническим нокаутом над Джеком Херманссоном. Всего у Романа 12 побед и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах.
Хамзат Чимаев провёл 12 поединков в ММА и одержал победы в каждом из них.
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