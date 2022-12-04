Тайсон Фьюри заявил, что ему потребуется операция

Британский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри после поединка с соотечественником Дереком Чисорой заявил, что ему нужна операция.



«Мне нужно всем кое-что сказать. У меня есть определённые проблемы с руками, возможно, мне нужно будет сделать операцию на локте, но после неё я буду ко всему готов. На восстановление потребуется от шести до восьми недель. Посмотрим, когда я снова буду готов боксировать», — приводит слова Фьюри Boxingnews24.



Тайсон Фьюри в рамках главного события боксёрского вечера в Лондоне одержал победу над Чисорой техническим нокаутом в 10-м раунде и защитил титул чемпиона.



Возможно, следующий бой Фьюри проведёт с украинским чемпионом Александром Усиком.