Немков рассказал, за счёт чего Исмаилов победил Шлеменко

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг), россиянин Вадим Немков выразил мнение, что Магомед Исмаилов одержал победу над Александром Шлеменко за счёт качественной работы в стойке и хорошей функциональной готовности.

«Это был хороший и красивый бой. Ожидал, что поединок пройдёт именно в таком ключе, ведь Александр хорошо защищается от проходов и быстро встаёт. Удивила работа Исмаилова в стойке. Можно сказать, что Магомед перебил Александра.



Шансы Александра заключались в том, чтобы хорошо попасть и нокаутировать соперника. Перед боем я также считал, что Шлеменко может затянуть Магомеда в поздние раунды, но Исмаилов хорошо подготовился функционально», — приводит слова Немкова «РИА Новости Спорт».

Напомним, поединок между Исмаиловым и Шлеменко состоялся 3 декабря на турнире RCC 13. Бой продлился всю дистанцию и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.

Забавный момент при весогонке Исмаилова.