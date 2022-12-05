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Тайсон Фьюри оценил появление Усика на его бое с Чисорой

Тайсон Фьюри оценил появление Усика на его бое с Чисорой
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри отреагировал на появление главного соперника по дивизиону украинца Александра Усика на его поединке против Дерека Чисоры.

«Я готов. И я хочу сразиться с Усиком в следующем бою, будь он в Саудовской Аравии или здесь, в Великобритании. Оба варианта фантастические. Давайте дадим фанатам одного чемпиона, одно имя, одно лицо. Усик принял вызов и появился сегодня, честная игра от него.

Он непростой боксёр, если говорить о разборе. Ловкий левша, который постоянно двигается. У него отличные навыки, он олимпийский чемпион. И он продемонстрирует хорошую форму. Так что не могу дождаться, когда мне бросят вызов», – сказал боец на пресс-конференции.

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