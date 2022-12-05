«Иначе останешься ноунеймом». Долидзе рассказал, почему вызвал на бой Чимаева

Грузинский боец смешанных единоборств Роман Долидзе, выступающий в среднем весе UFC, объяснил, почему он хочет получить бой со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Я знаком с Чимаевым. Он отличный парень и боец. Но дело в том, что мне просто нужны бои с парнями, у которых громкие имена. Я здесь для этого, ведь именно так устроен этот бизнес. Если ты дерёшься только с ноунеймами, то и сам им останешься. А если будешь драться с бойцами, которых все уважают, то будешь подниматься всё выше и выше», — сказал Долидзе на пресс-конференции после боя.

На турнире UFC on ESPN, прошедшем в Орландо в ночь на 4 декабря, Долидзе одержал победу техническим нокаутом над Джеком Херманссоном. Всего у Романа 12 побед и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах.



Хамзат Чимаев провёл 12 поединков в ММА и одержал победы в каждом из них.

Чимаева сдерживают несколько бойцов во время стычки с Костой: