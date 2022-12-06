Коста: Чимаев стал бы проблемой для Перейры, но UFC не станет организовывать этот бой

Экс-претендент на чемпионский пояс UFC в среднем весе Пауло Коста считает, что UFC не станет организовывать поединок между чемпионом Алексом Перейрой и шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
«Чимаев хочет побить Алекса в Рио. Он умный. Думаю, если он будет драться с Алексом, это будет проблемой для Алекса, потому что у него нет грэпплинга. ММА очень отличается от кикбоксинга. Полагаю, ставки будут против Алекса, если бой состоится, но я не думаю, что он проиграет, потому что не верю, что этот поединок будет организован.
Я пытался получить бой с Чимаевым, вызывал его несколько недель назад, но он сказал: «Нет, я всё ещё в полусреднем весе и не собираюсь в средний вес». Сейчас он увидел замечательную возможность легко завоевать титул», – заявил бразилец в интервью Submission Radio.
Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза:
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