Мишель Перейра: топ-бойцы никак не могут набраться мужества и встретиться со мной

Бразильский боец UFC Мишель Перейра рассказал, что не может найти себе соперника на следующий бой.

«Я тренируюсь, я готов к возвращению. Мои менеджеры пытаются организовать мне бой на турнире в Рио, но соперника найти нелегко. Топовые бойцы дивизиона никак не могут набраться мужества и встретиться со мной. Я мог подраться с Ли Цзинляном – это парень, которого Чимаев чуть не убил. Я дал согласие, но когда ему поступило предложение, он отказался от схватки.



Я подрался бы с Ковингтоном. Я с большим удовольствием подрался бы с Чимаевым, потому что он слишком много треплет языком. Могу сразиться и с Томпсоном. Я не стал бы биться только с двумя людьми – это Висенте Луке и Гилберт Бёрнс. Со всеми остальными бойцами я готов встретиться. Но они отказываются драться, как трусливые девчонки», — приводит слова Перейры Bloody Elbow.