Костя Цзю — об ММА: меня учили не бить ногами, а тут это в правилах, ты должен это сделать

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю поделился мыслями о популярности бокса и смешанных единоборств.



«То, чем я занимаюсь — это желание, чтобы дети в общей массе занимались спортом. И не важно, каким видом спорта — главное, чтобы они не шатались по улицам. Если сравнивать бокс и смешанные единоборства, это немного противоречит моим правилам жизни. В моё время меня учили не бить ногами. Если мужик дрался, то дрался на кулаках, не ногами. Есть такое грубое слово – «западло». У нас было западло бить ногами. На улице в наше время драки были, но были такие правила: упал – всё, уже не добивают. Пинать нельзя. А тут это в правилах, ты должен это сделать», — сказал Цзю в программе «Легенда» на телеканале RTVI.

Костя Цзю провёл тренировку с Магомедом Исмаиловым: