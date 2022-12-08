Костя Цзю — об ММА: меня учили не бить ногами, а тут это в правилах, ты должен это сделать

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю поделился мыслями о популярности бокса и смешанных единоборств.
«То, чем я занимаюсь — это желание, чтобы дети в общей массе занимались спортом. И не важно, каким видом спорта — главное, чтобы они не шатались по улицам. Если сравнивать бокс и смешанные единоборства, это немного противоречит моим правилам жизни. В моё время меня учили не бить ногами. Если мужик дрался, то дрался на кулаках, не ногами. Есть такое грубое слово – «западло». У нас было западло бить ногами. На улице в наше время драки были, но были такие правила: упал – всё, уже не добивают. Пинать нельзя. А тут это в правилах, ты должен это сделать», — сказал Цзю в программе «Легенда» на телеканале RTVI.
Костя Цзю провёл тренировку с Магомедом Исмаиловым:
- 9 декабря 2022
-
00:44
-
00:22
- 8 декабря 2022
-
23:57
-
23:03
-
22:30
-
21:45
-
20:37
-
19:32
-
18:50
-
17:57
-
17:01
-
15:40
-
15:22
-
15:08
-
14:35
-
13:59
-
13:52
-
13:49
-
13:48
-
12:56
-
12:41
-
12:35
-
12:19
-
12:05
-
11:35
-
11:28
-
10:40
-
09:53
-
09:46
-
09:41
-
00:50
-
00:22
-
00:06
- 7 декабря 2022
-
23:54
-
23:39