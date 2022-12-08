Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Костя Цзю — об ММА: меня учили не бить ногами, а тут это в правилах, ты должен это сделать

Костя Цзю — об ММА: меня учили не бить ногами, а тут это в правилах, ты должен это сделать
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю поделился мыслями о популярности бокса и смешанных единоборств.

«То, чем я занимаюсь — это желание, чтобы дети в общей массе занимались спортом. И не важно, каким видом спорта — главное, чтобы они не шатались по улицам. Если сравнивать бокс и смешанные единоборства, это немного противоречит моим правилам жизни. В моё время меня учили не бить ногами. Если мужик дрался, то дрался на кулаках, не ногами. Есть такое грубое слово – «западло». У нас было западло бить ногами. На улице в наше время драки были, но были такие правила: упал – всё, уже не добивают. Пинать нельзя. А тут это в правилах, ты должен это сделать», — сказал Цзю в программе «Легенда» на телеканале RTVI.

Костя Цзю провёл тренировку с Магомедом Исмаиловым:

Сын Кости Цзю превзойдёт отца? Тим в одной победе от уникального рекорда Сын Кости Цзю превзойдёт отца? Тим в одной победе от уникального рекорда
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022