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Гловер Тейшейра считает, что Чимаев не заслужил титульный бой в среднем весе

Гловер Тейшейра считает, что Чимаев не заслужил титульный бой в среднем весе
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Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра заявил, что Хамзат Чимаев не заслужил титульный бой в средней весовой категории.

«Хамзат не может провалить взвешивание в полусреднем весе, а потом сразу бороться за титул в дивизионе выше. Нужно заслужить эту возможность. Болтовня может помочь достижению целей, но лучше всего просто делать работу. Нельзя подниматься из полусреднего веса и сразу получить всё. Он ведь даже не чемпион в полусреднем весе», — приводит слова Тейшейры Sportskeeda.

Действующим чемпионом в среднем весе является бразилец Алекс Перейра.

На счету Хамзата Чимаева 12 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 12 побед в них.

«Фальшивый пояс, фальшивый тренер, фальшивый боец». Чимаев в ярости от вранья Перейры «Фальшивый пояс, фальшивый тренер, фальшивый боец». Чимаев в ярости от вранья Перейры
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